Кейт у білому пальті, а її діти у святкових луках: розглядаємо образи родини Уельських на різдвяному святі

Вся увага знову була прикута до родини Кейт та Вільяма. Цього року на заході вони з'явилися із трьома дітьми.

Вже третій рік поспіль принцеса Уельська – Кейт Міддлтон – проводить різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Разом з нею та принцом Вільямом захід відвідали їхні діти: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Також святковий концерт відвідали й інші члени королівської родини принцеси Йоркські з чоловіками, герцог та герцогиня Единбурзькі, Піппа Міддлтон, батьки Кейт, леді Сара Чатто та Зара Тіндалл із чоловіком та дітьми. Король Чарльз та королева Камілла захід не відвідали, також не було на концерті принца Гаррі та Меган Маркл.

Однак найбільшу увагу на заході привернула, звісно, родина Уельських. Цього року Кейт та Вільям з'явилися у гарному вбранні — на Кейт був монохромний білий образ, який включав кашеміровий джемпер від бренду Kiltane, штани-кльош з високою талією від Holland Cooper та довге біле пальто Chris Kerr Bespoke Tailor.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Взута принцеса була у світлі замшеві туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi. А в руках тримала білу мініатюрну сумку від бренду Strathberry.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Трохи гламуру та розкоші образу принцеси додала пара її улюблених сережок від Van Cleef & Arpels із золотом та перламутром, які ми на ній вже неодноразово бачили.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Вільям на захід одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та чорні туфлі з тисненням. Парадності його образу додала краватка винного кольору.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Дуже милі були троє дітей пари. Принц Джордж, як і тато, одягнув темно-синій костюм, сорочку, туфлі і краватку в принт, Шарлотта була в елегантному бордовому пальті від бренду Trotters, синіх колготках і чорних туфлях Мері Джейн від бренду Manuela de Juan Shoes. Вбрання дівчинки поєднувалося з луком її батька.

Діти принца та принцеси Уельських / Фото: Associated Press

Також загальний улюбленець – маленький принц Луї – з'явився у пальті. Але 5-річний хлопчик був одягнений тепліше, ніж його брат і сестра, оскільки на ньому були сині черевики челсі.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

На захід пара прийшла, тримавши за руки дітей.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

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