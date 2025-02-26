Кейт у червоному пальті, Вільям у бордовому джемпері: Уельські приїхали до Південного Уельсу

Принц і принцеса Уельські прибули до Південного Уельсу і першою їхньою зупинкою став ринок Понтіпрідд.

Сьогодні королівське подружжя проведе два спільні заходи в Південному Уельсі — перші з жовтня 2023 року.

Як повідомляє Кенсінгтонський палац, під час свого візиту принц і принцеса Уельські зустрінуться з місцевими жителями, які постраждали від сильної повені, викликаної штормами Берт і Дарраг, які обрушилися на регіон з інтервалом лише два тижні наприкінці 2024 року.

Кейт та Вільям приїхали до Уельсу / Фото: Associated Press

Вони відвідають ринок Понтіпрідд, який є центром громади від 1805 року, пройдуться по продуктовому дворику і допоможуть приготувати партію традиційних валлійських пирогів.

Пара також зустрінеться з власником кондитерської Welsh Cake Shop, яка була заснована понад 25 років тому і також відома своїм валлійським фруктовим хлібом bara brith.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт сьогодні з'явилася на публіці у червоному пальті Alexander McQueen, яке носила на різдвяному концерті 2024 року, коричневій водолазці та високих замшевих чоботях на підборах. У неї на грудях була пришпилена квітка нарцис, так само, як і у принца Вільяма.

У Кейт було розпущене волосся, денний макіяж на обличчі та лаконічні золоті сережки у вухах. На пальці виблискувала вже улюблена каблучка з сапфірами, яку принцеса іноді носить замість заручальної.

Кейт та Вільям приїхали до Уельсу / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у блакитній сорочці, піджаку, бордовому джемпері, синіх штанях та замшевих черевиках.

Кейт та Вільям приїхали до Уельсу / Фото: Associated Press

Нещодавно королівська родина повернулася з відпустки, яку вони провели на Карибах з дітьми.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

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