Кейт у довгому пальті, а Вільям у піджаку та штанях: Уельські приїхали до Шотландії

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

У межах свого першого офіційного заходу королівське подружжя відвідало Національну академію керлінгу в Стірлінгу, де вони мають зустрітися зі спортсменами, які беруть участь у цьому виді спорту на майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Керлінг — один із найуспішніших видів спорту у складі збірної Великої Британії: команди на Олімпійських та Паралімпійських іграх вибороли вісім медалей у цій дисципліні.

Кейт та Вільям зупинилися біля скульптур Келпі у Фолкерку, де зробили фотографію, якою поділилися у своєму Instagram-акаунті. Вважається, що дві 30-метрові скульптури у вигляді голів коней втілюють у собі злиття багатої міфологічної спадщини Шотландії та потужності шотландської промисловості та інженерної справи.

Реклама

Кейт і Вільям в Шотландії / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт одягла чорну водолазку і довге синє картате пальто, а взула чорні замшеві чоботи на підборах, волосся розпустила, зробила денний макіяж і одягла сапфірові сережки з діамантами, які чудово гармонували з її заручальною каблучкою.

Принц Вільям був у синьому піджаку, коричневому джемпері та білій сорочці, а також у чорних штанях та коричневих замшевих черевиках.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Getty Images

Нагадаємо, поки подружжя перебуває в Шотландії, молодший брат Вільяма принц Гаррі бере участь у судовому засіданні у справі проти видавців Daily Mail в Лондоні.