Кейт у фісташковому жакеті, а Вільям у синьому жилеті: Уельські прибули до Мумбай

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

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Виступаючи після приземлення в Мумбаї, принц висловив своє і Кетрін захоплення візитом, який об'єднає новаторів у галузі охорони навколишнього середовища, підприємців та молодь.

"Ми з Кетрін дуже раді бути в Індії на церемонії вручення премії Earthshot Prize цього року", - сказав він.

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Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

"Індія зробила видатний внесок у проєкт Earthshot за останні шість років і є батьківщиною більшої кількості фіналістів та переможців Earthshot, ніж будь-яка інша країна", - сказав принц, цитує його слова журнал Hello!.

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«Це також стало одним із найцікавіших місць у світі для екологічних інновацій, де люди по всій країні розробляють практичні рішення деяких із найсерйозніших проблем, які хвилюють нас усіх».

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

У Мумбаї відбудеться шоста щорічна церемонія вручення премії Earthshot Prize Awards, на якій п'ять переможців отримають по 1 мільйон фунтів стерлінгів кожен. Церемонія пройде у вівторок, 17 листопада.

Під час першого заходу Кейт та Вільям поспілкувалися з дітьми, відвідавши район Баллард-Естейт, де вони взяли участь в імпровізованій грі у вуличний крикет. Принцеса була одягнена у двобортний блейзер світло-фісташкового відтінку та білі прямі штани зі стрілками, а взута у двоколірні туфлі-слінгбеки Chanel.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Довге волосся принцеси Уельської було укладене м'якими локонами на бічний проділ, вона одягла сережки-висячки, а на пальці її була заручальна каблучка з сапфіром і діамантами.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям одягнув темно-синій жилет із коміром-стійкою та тонкою вертикальною фактурною смужкою від індійського етичного бренду KARDO. Він виконаний вручну із бенгальської бавовни ручного ткацтва майстрами із Західної Бенгалії. Під ним була біла сорочка і підібрані чорні штани, взув Вільям замшеві лофери на контрастній світло-коричневій підошві. З аксесуарів принц Уельський носив, як завжди, годинник Omega Seamaster на металевому браслеті.

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