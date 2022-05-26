Кейт у ніжному вбранні, а Вільям у смокінгу: герцоги Кембриджські влаштували вечірку у саду

Кейт у ніжному вбранні, а Вільям у смокінгу: герцоги Кембриджські влаштували вечірку у саду

Подібні вечірки в саду Букінгемського палацу проводяться від 1860-х років.

25 травня герцог та герцогиня Кембриджські влаштували третю у сезоні вечірку в саду Букінгемського палацу в Лондоні. До Кейт і Вільяма приєдналися члени їхньої сім'ї — граф і графиня Вессекські, принцеса Беатріс, а також герцог та герцогиня Глостерські.

Для своєї появи на публіці герцогиня Кембріджська обрала ніжно-блакитний образ, в якому поєднала сукню з довгими рукавами та ґудзиками спереду, замшеві туфлі-човники Jimmy Choo, оригінальний капелюх із квіткою від Філіп Трейсі та сережки з аквамарином від Carousel.

Герцогиня Кембріджська / Фото: Getty Images

Принц Вільям одягнув смокінг-трійку, який доповнив циліндром, блакитною сорочкою та й парасолькою-тростиною. За традицією члени королівської родини з'явилися на сходах палацу і прозвучали національний гімн, після чого вони могли спуститися до гостей, щоб поспілкуватися.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Getty Images

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