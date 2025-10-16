Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Зустріч четвірки відбулася у Віндзорському замку. Спадковий принц Йорданії Хусейн поділився фотографіями у своєму Instagram.

«Для Раджви і для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Їхніми Королівськими Високостями принцом і принцесою Уельськими у Віндзорському замку, а також приєднатися до Його Королівської Високості принца Уельського у візиті на базу ВПС Бенсон, щоб дізнатися більше про програми підготовки», — написав кронпринц під світлинами.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Королівські спадкоємці, принц Вільям і спадковий принц Хусейн прийшли на зустріч у костюмах і краватках, а жінки обрали штанні костюми.

Принцеса Кейт була одягнена в молочну блузку з бантом, пісочний блейзер та штани-кльош від Roland Mouret, туфлі-човники з коричневої шкіри від Ralph Lauren. Її Високість уклала на бік волоссі і зробила вже традиційне укладання локонами.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва була одягнена в білу сорочку на ґудзиках, і вовняний комбінезон від Alexander McQueen, в руках у неї була мініатюрна сумка Alaïa на короткій ручці, а взула принцеса червоні туфлі-слінгбеки Gianvito Rossi. Принцеса зібрала волосся у високий хвіст, одягла золоті сережки і зробила лаконічний макіяж.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Уельські також поділилися відео із заходу у себе в Instagram, написавши:

«Раді вітати сьогодні вранці у Віндзорі Його Королівську Високість спадкового принца Йорданії Аль-Хусейна бін Абдаллу II та Її Королівську Високість принцесу Раджву».

Нагадаємо, раніше ми показували, який стильний образ обрала для робочого заходу у Лондоні принцеса Раджва.