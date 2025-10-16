ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Кейт у штанному костюмі, а Раджва — у комбінезоні: принцеси та їхні чоловіки були присутні на зустрічі у Віндзорському замку

Кронпринц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва під час поїздки до Великої Британії зустрілися з Кейт та Вільямом Уельськими.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Зустріч четвірки відбулася у Віндзорському замку. Спадковий принц Йорданії Хусейн поділився фотографіями у своєму Instagram.

«Для Раджви і для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Їхніми Королівськими Високостями принцом і принцесою Уельськими у Віндзорському замку, а також приєднатися до Його Королівської Високості принца Уельського у візиті на базу ВПС Бенсон, щоб дізнатися більше про програми підготовки», — написав кронпринц під світлинами.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Королівські спадкоємці, принц Вільям і спадковий принц Хусейн прийшли на зустріч у костюмах і краватках, а жінки обрали штанні костюми.

Принцеса Кейт була одягнена в молочну блузку з бантом, пісочний блейзер та штани-кльош від Roland Mouret, туфлі-човники з коричневої шкіри від Ralph Lauren. Її Високість уклала на бік волоссі і зробила вже традиційне укладання локонами.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва була одягнена в білу сорочку на ґудзиках, і вовняний комбінезон від Alexander McQueen, в руках у неї була мініатюрна сумка Alaïa на короткій ручці, а взула принцеса червоні туфлі-слінгбеки Gianvito Rossi. Принцеса зібрала волосся у високий хвіст, одягла золоті сережки і зробила лаконічний макіяж.

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кейт і Вільям Уельські, кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Уельські також поділилися відео із заходу у себе в Instagram, написавши:

«Раді вітати сьогодні вранці у Віндзорі Його Королівську Високість спадкового принца Йорданії Аль-Хусейна бін Абдаллу II та Її Королівську Високість принцесу Раджву».

Нагадаємо, раніше ми показували, який стильний образ обрала для робочого заходу у Лондоні принцеса Раджва.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie