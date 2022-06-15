Кейт у сукні, а Вільям у костюмі: подружжя Кембриджських відвідало пам'ятний захід

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська були відсутні вчора на Royal Ascot тому, що перебували на багатоконфесійній церемонії покладання вінків до Гренфелл-Тауер у Лондоні.

Пожежа у 24-поверховій будівлі Grenfell Tower у лондонському районі Північний Кенсінгтон, що призвела до загибелі 72 людей, переважно вихідців з Африки та Близького Сходу, сталася 14 червня 2017 року.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

На офіційній сторінці королівської пари в твітері з'явилося повідомлення: "П'ять років тому 72 людини трагічно загинули внаслідок руйнівної пожежі в вежі Гренфелл. На сьогоднішній поминальній службі ми разом з тими, хто вижив, згадуємо загиблих. Для нас було честю зустрітися з людьми @GrenfellUnited які відіграють життєво важливі роль у догляді за постраждалими", — написали Кейт та Вільям.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

На герцогині Кембриджській була сукня з шовкового крепу від Suzannah з поясом на талії, яку вона вперше одягла 2020 року для появи на Вімблдоні. Кейт доповнила її туфлями-човниками Alessandra Rich із чорними носами, а в руках тримала клатч, підібраний в тон від Emmy London.

У Кетрін було розпущене волосся, на обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах золоті сережки з перлинними підвісками від Maria Black.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Вільям був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та краватку.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

Очікуємо найближчими днями побачити спільний вихід Кейт та Вільяма на королівських кінних перегонах Royal Ascot, які вчора в день відкриття відвідували принц Чарльз із Каміллою та інші члени родини.

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