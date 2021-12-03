Кейт в ролі ведучої, а Вільям в залі: стали відомі подробиці майбутнього різдвяного концерту

Нещодавно стало відомо, що члени британської королівської сім'ї на чолі з герцогинею Кембриджською візьмуть участь у записі різдвяного концерту.

Кенсінгтонський палац офіційно повідомив, що знімання відбудеться 8 грудня. Герцогиня Кетрін за підтримки Королівського Фонду стане ведучою різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві на знак визнання роботи окремих осіб та організацій під час пандемії.



Такий масштабний захід королівська родина проведе вперше. Запис ефіру буде показаний на телебаченні у грудні, транслювати його повинен був канал BBC, але після нещодавнього скандалу королівська родина надала право трансляції каналу ITV.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

На захід будуть запрошені особи з усіх куточків Сполученого Королівства, які зробили все можливе, щоб захистити і подбати про вразливих під час пандемії. До них приєднаються представники ключових галузей, які підтримують у своїй роботі Королівський Фонд та герцогиня Кембриджська, включаючи роботу у сфері психічного здоров'я, підтримки сімей та підвищення поінформованості про важливість ранніх років життя.

Благодійні діячі, волонтери, вчителі, рятувальники та військові – всі вони стануть гостями святкового концерту. Різдвяні гімни заспіває хор Вестмінстерського абатства, а низка гостей виступить із музичними номерами та зачитає уривки з Біблії. Принц Вільям буде перебувати в залі, імовірно, на заході з'являться і троє дітей пари.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

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