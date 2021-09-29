Кейт в розкішній золотій сукні, а Вільям в смокінгу: Кембриджі вийшли на червону доріжку

28 вересня в лондонському Королівському Альберт-Холі відбувся прем'єрний показ фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".
Подивитися новий фільм франшизи приїхав принц Вільям зі своєю дружиною герцогинею Кембриджською Кетрін. На червоній доріжці герцогиня в буквальному сенсі сяяла в золотій вечірній сукні від Jenny Packham, розшитій паєтками і камінням, з глибоким V-подібним декольте і короткими рукавами з кейп-накидкою.
Сукня Кетрін чудово поєднувалася з масивними сережками Onitaalondon, вечірнім макіяжем, з акцентом на очах і красивим укладанням. А взута герцогиня була в туфлі від Aquazzura.
Принц Вільям одягнув чорний смокінг, білосніжну сорочку і краватку-метелик. На заході королівська пара з'явилася зі спадкоємцем трону — принцом Чарльзом і його дружиною герцогинею Корнуольською Каміллою.
Кожен з цієї четвірки раніше бував на прем'єрах фільмів про агента 007. Кейт і Вільям відвідували показ фільму "007: Спектр" 2015 року, а Камілла і Чарльз були присутні на показі фільму "007: Координати" Скайфолл " 2012 року. Члени королівської сім'ї поспілкувалися з командою фільму і з головними героями: Денієлем Крейгом, Рамі Малеком і Леа Сейду.
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