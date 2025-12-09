Хірург, який оперував батька Меган Маркл, вперше дав коментар журналістам про стан здоров’я свого пацієнта

Томас Маркл та Меган

Хірург, який робив операцію 81-річному Томасу Марклу, поділився з журналістами деякими подробицями цієї операції, яка була проведена екстрено, оскільки ситуація загрожувала життю Томаса.

Операція пройшла у лікарні у Себу, на Філіппінах, куди чоловік переїхав у січні цього року. З дозволу Томаса Маркла лікар Ніл Саніко дав коментар та публічно підтвердив, що операція минула успішно.

Томас Маркл

«Операція минула успішно, і рана добре гоїться», — повідомив він виданню The Mail. «Стан містера Маркла покращується. Він має довгий шлях до одужання, але переведення з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати — це позитивний крок», — заявив лікар.

Операція, яка загалом зайняла три години, була визнана необхідною після того, як великий тромб повністю заблокував кровообіг у кінцівці містера Маркла.

Говорячи про операцію, доктор Саніко сказав, що видалення згустку крові вважали надто небезпечним, оскільки це може призвести до інфікування всього організму.

«Не було іншого вибору, окрім ампутації. Тромб був настільки великим, що ми не могли ризикувати, видаляючи його спочатку, а потім ризикуючи, що інфекція зі стопи пошириться по всьому тілу і спричинить сепсис». «Існувала небезпека розвитку гангрени», при цьому Томаса хвалили як «сильну і хоробру людину».

Повідомляється, що батько Меган уже почав проходити легкі сеанси фізіотерапії і має намір встановити протез, як тільки рана повністю загоїться.

Меган Маркл / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, з’явилася інформація про те, що Меган Маркл намагалася зв’язатися з батьком та обдзвонювала клініки на Філіппінах. Але у лікарні сказали, що повідомлень від доньки Томаса вони не отримували.