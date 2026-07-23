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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
1 хв

Хобі принцеси Уельської: чим у вільний час любить займатися дружина принца Вільяма

Принцеса Уельська має хобі, яке багатьом подобається.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Коли Кетрін не зайнята королівськими обов'язками або часом, проведеним з принцом Вільямом і своїми трьома дітьми, принцеса має безліч захоплень, але одне з них є особливо корисним для здоров'я.

Принцеса каже, що шиття та в'язання входять до її захоплень. Під час відвідування сімейної фабрики з виробництва джинсів Hiut Denim у Кардігані, в Уельсі, Кетрін здивувала співробітників своєю неймовірною майстерністю. Принцеса допомогла закінчити пару джинсів свого для чоловіка, принца Вільяма. Вона сказала: «Я люблю щось майструвати, тому думаю, що мені дуже сподобалося б шити джинси», — цитує її express.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вона також розповіла про свої попередні роботи, сказавши: «Найсміливішим моїм експериментом було створення піжами, і я не знаю, куди вона поділася».

Це не єдиний раз, коли вона говорила про свою любов до шиття та в'язання. 2020 року Кейт відвідала Бредфорд і розповіла волонтерам, що також була сповнена рішучості навчитися в'язати, коли її син, принц Джордж, був немовлям.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вчора, нагадаємо, принцу Джорджу Уельському виповнилося 13 років, і сім'я поділилася його новим фото та відео.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
517
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