Хобі принцеси Уельської: чим у вільний час любить займатися дружина принца Вільяма

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Коли Кетрін не зайнята королівськими обов'язками або часом, проведеним з принцом Вільямом і своїми трьома дітьми, принцеса має безліч захоплень, але одне з них є особливо корисним для здоров'я.

Принцеса каже, що шиття та в'язання входять до її захоплень. Під час відвідування сімейної фабрики з виробництва джинсів Hiut Denim у Кардігані, в Уельсі, Кетрін здивувала співробітників своєю неймовірною майстерністю. Принцеса допомогла закінчити пару джинсів свого для чоловіка, принца Вільяма. Вона сказала: «Я люблю щось майструвати, тому думаю, що мені дуже сподобалося б шити джинси», — цитує її express.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вона також розповіла про свої попередні роботи, сказавши: «Найсміливішим моїм експериментом було створення піжами, і я не знаю, куди вона поділася».

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Це не єдиний раз, коли вона говорила про свою любов до шиття та в'язання. 2020 року Кейт відвідала Бредфорд і розповіла волонтерам, що також була сповнена рішучості навчитися в'язати, коли її син, принц Джордж, був немовлям.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Вчора, нагадаємо, принцу Джорджу Уельському виповнилося 13 років, і сім'я поділилася його новим фото та відео.

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