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Хороші новини: стало відомо про поповнення в сім’ї принца і принцеси Уельських
Улюблений собака пари — англійський кокер-спанієль Орла — нещодавно народила щенят.
«Мати і дитинчата почуваються добре», — повідомило джерело виданню The Sun про чорного кокер-спанієля та її цуценят.
Принц і принцеса Уельські, а також їхні троє дітей — принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта люблять собак і сподіваються залишити цуценят собі.
Нагадаємо, сім’я отримала Орлу в подарунок 2020 року, після того як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — Луна — народила шістьох маленьких здорових цуценят».
Нагадаємо, 11 квітня принц Вільям та Кейт поділилися рідкісним фото Орли на честь Національного дня свійських тварин. Знімками новонароджених цуценят родина поки що не ділилася.
Раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб.