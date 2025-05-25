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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Хороші новини: стало відомо про поповнення в сім’ї принца і принцеси Уельських

Улюблений собака пари — англійський кокер-спанієль Орла — нещодавно народила щенят.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

«Мати і дитинчата почуваються добре», — повідомило джерело виданню The Sun про чорного кокер-спанієля та її цуценят.

Принц і принцеса Уельські, а також їхні троє дітей — принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта люблять собак і сподіваються залишити цуценят собі.

Кейт і Уїльяс з дітьми / © Associated Press

Кейт і Уїльяс з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, сім’я отримала Орлу в подарунок 2020 року, після того як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — Луна — народила шістьох маленьких здорових цуценят».

Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, 11 квітня принц Вільям та Кейт поділилися рідкісним фото Орли на честь Національного дня свійських тварин. Знімками новонароджених цуценят родина поки що не ділилася.

Раніше ми розповідали про улюблених вихованців королівських осіб.

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