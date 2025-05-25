Хороші новини: стало відомо про поповнення в сім’ї принца і принцеси Уельських

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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«Мати і дитинчата почуваються добре», — повідомило джерело виданню The Sun про чорного кокер-спанієля та її цуценят.

Принц і принцеса Уельські, а також їхні троє дітей — принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта люблять собак і сподіваються залишити цуценят собі.

Кейт і Уїльяс з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, сім’я отримала Орлу в подарунок 2020 року, після того як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — Луна — народила шістьох маленьких здорових цуценят».

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Собака Уельських — Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, 11 квітня принц Вільям та Кейт поділилися рідкісним фото Орли на честь Національного дня свійських тварин. Знімками новонароджених цуценят родина поки що не ділилася.

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