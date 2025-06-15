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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Хрещення принцеси Інес: принц Карл Філіп і принцеса Софія поділилися неопублікованими кадрами

Днями шведський принц Карл Філіп та принцеса Софія хрестили свою дочку принцесу Інес.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія з дочкою Інес

Принцеса Софія з дочкою Інес / © Getty Images

Церемонія хрещення відбулася в каплиці палацу Дроттнінггольм у Стокгольмі. Принцеса Інес, герцогиня Вестерботтенська, якій зараз чотири місяці — єдина дочка Софі та Карла Філіпа, пара також виховує трьох синів.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Після церемонії хрещення король і королева дали прийом для запрошених гостей. Після прийому відбувся приватний обід для королівської сім’ї, сім’ї Геллквіст та хрещених батьків. Однією з хресних стала племінниця принца Карла Філіпа — принцеса Естель — старша дочка кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля.

Шведська пара поділилася у своєму акаунті в Instagram добіркою фотографій з цього знаменного дня. Зазначимо, що цього дня, 13 червня, Софія та Карл Філіп відсвяткували також десяту річницю від дня свого весілля.

«Вчора, в чудовий літній день, Інес хрестили в церкві палацу Дроттнінггольм.

Дякуємо всім, хто зробив цей день незабутнім, та дякуємо за всі теплі привітання💛», — йдеться у повідомленні пари.

Також було представлено офіційний сімейний портрет, авторкою якого стала фотографка Елізабет Толл.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми / © Шведська королівська родина/Instagram

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