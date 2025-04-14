Хрещення принцеси Інес: шведський палац оголосив подробиці

Діти принцеси Софії та принца Карла Філіпа / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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Обряд хрещення проведуть капелан королівського двору єпископ Йоган Далман і пастор конгрегації королівського двору, ординарний королівський капелан Міхаель Бьоркгаген. Принцесі дадуть ім’я Інес Марі Ліліан Сільвія.

Після церемонії хрещення відбудеться прийом для запрошених гостей, за яким настане приватний обід.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Інес стала першою донькою принца Карла Філіпа та принцеси Софії. Вона дев’ята онука короля Карла Густава і королеви Сільвії та молодша сестра трьох синів принца Карла Філіпа та принцеси Софії: принців Олександра, Габріеля і Джуліана. Народилася Інес 7 лютого 2025 року.

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Принцеса Інес на руках одного зі своїх братів / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, 13 червня — це ще й десята річниця весілля батьків дівчинки. Цього дня Софія і Карл Філіп одружилися у Стокгольмі.