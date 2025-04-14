ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Хрещення принцеси Інес: шведський палац оголосив подробиці

Хрещення принцеси Інес відбудеться у церкві палацу Дроттнінггольм у п’ятницю, 13 червня 2025 року, йдеться у пресрелізі королівського будинку Швеції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Діти принцеси Софії та принца Карла Пилипа

Діти принцеси Софії та принца Карла Філіпа / © Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Обряд хрещення проведуть капелан королівського двору єпископ Йоган Далман і пастор конгрегації королівського двору, ординарний королівський капелан Міхаель Бьоркгаген. Принцесі дадуть ім’я Інес Марі Ліліан Сільвія.

Після церемонії хрещення відбудеться прийом для запрошених гостей, за яким настане приватний обід.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / © Getty Images

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Інес стала першою донькою принца Карла Філіпа та принцеси Софії. Вона дев’ята онука короля Карла Густава і королеви Сільвії та молодша сестра трьох синів принца Карла Філіпа та принцеси Софії: принців Олександра, Габріеля і Джуліана. Народилася Інес 7 лютого 2025 року.

Принцеса Інес на руках одного зі своїх братів / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Інес на руках одного зі своїх братів / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, 13 червня — це ще й десята річниця весілля батьків дівчинки. Цього дня Софія і Карл Філіп одружилися у Стокгольмі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie