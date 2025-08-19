ТСН у соціальних мережах

Суспільство
194
1 хв

Хто ж буде хрещеним — Вільям або Гаррі: герцог Вестмінстерський опинився перед важким вибором напередодні хрещення доньки

Герцогу і герцогині Вестмінстерським — Г’ю та Олівії — належить ухвалити важливе рішення. Незабаром вони планують хрестити свою дочку Козіму, яка народилася наприкінці липня.

Ольга Кузьменко
Герцог Вестмінстерський

Справа в тому, що Г’ю Гросвенор є хрещеним 12-річного принца Джорджа — старшого сина принца Вільяма, а також він хрестив 6-річного принца Арчі — сина принца Гаррі. І тепер герцог Вестмінстерський стоїть перед вибором, кого ж із братів обрати на роль хрещеного для своєї дочки Козіми, яка стала для нього первістком.

Як повідомляє The Times, Г’ю та Олівія перебувають на «мінному полі» в питанні про те, чи просити принца Гаррі стати хрещеним батьком їхньої доньки або ж віддати перевагу принцові Вільяму, який був шафером на весіллі пари, яке Гаррі відмовився відвідати з тієї причини, що не хотів перетинатися зі старшим братом.

Г’ю та Олівія Гросвенори / © Getty Images

Передбачається, що вибір ліг на Вільяма (хоча це офіційно не підтверджено), оскільки він, як і раніше, бере активну участь у житті Г’ю. Але чекаємо на офіційні підтвердження.

Принц Вільям на весіллі Олівії і Г’ю Гросвенора / © Getty Images

Нагадаємо, Г’ю та Олівія Гросвенори поки що офіційно не оголосили, хто буде хрещеними батьками їхньої доньки і коли відбудуться хрестини.

