Хто ж буде хрещеним — Вільям або Гаррі: герцог Вестмінстерський опинився перед важким вибором напередодні хрещення доньки
Герцогу і герцогині Вестмінстерським — Г’ю та Олівії — належить ухвалити важливе рішення. Незабаром вони планують хрестити свою дочку Козіму, яка народилася наприкінці липня.
Справа в тому, що Г’ю Гросвенор є хрещеним 12-річного принца Джорджа — старшого сина принца Вільяма, а також він хрестив 6-річного принца Арчі — сина принца Гаррі. І тепер герцог Вестмінстерський стоїть перед вибором, кого ж із братів обрати на роль хрещеного для своєї дочки Козіми, яка стала для нього первістком.
Як повідомляє The Times, Г’ю та Олівія перебувають на «мінному полі» в питанні про те, чи просити принца Гаррі стати хрещеним батьком їхньої доньки або ж віддати перевагу принцові Вільяму, який був шафером на весіллі пари, яке Гаррі відмовився відвідати з тієї причини, що не хотів перетинатися зі старшим братом.
Передбачається, що вибір ліг на Вільяма (хоча це офіційно не підтверджено), оскільки він, як і раніше, бере активну участь у житті Г’ю. Але чекаємо на офіційні підтвердження.
Нагадаємо, Г’ю та Олівія Гросвенори поки що офіційно не оголосили, хто буде хрещеними батьками їхньої доньки і коли відбудуться хрестини.