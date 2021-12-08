Кім Кардашян у Balenciaga, а її сестра Глоє у прозорому міні: зірки на церемонії People's Choice Awards

Минулої ночі у Санта-Моніці відбулася щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards. На ній вшановують зірок, що прославилися в галузі кіно, телебачення та моди.

Сестри Глое та Кім Кардашян, а також їхня мати Кріс Дженнер отримали на сцені нагороду в номінації "Реаліті-шоу 2021 року" за шоу "Йти в ногу з Кардашян", а Кім отримала нагороду "Ікона моди".

41-річна Кім Кардашян вийшла на сцену повністю в чорному ансамблі від Balenciaga з величезними сонцезахисними окулярами на обличчі та масивними сережками у вухах. У своїй промові Кім віддала належне колишньому чоловікові — 44-річному Каньє Весту, який, за її словами, відчинив їй двері у світ моди.

Кім та Глоє Кардашян та Кріс Дженнер / Getty Images

Кім згадала, що починала свій шлях у ролі стиліста та помічниці Періс Гілтон і зараз, отримуючи нагороду "Ікона моди", вона дуже пишається цим. "Чесно кажучи, я така рада бути тут, я маю на увазі, що починала як організатор і стиліст. Так що той факт, що я отримую нагороду "ікона моди", — це ... ущипніть мене", — пише Daily Mail.

На заході до неї приєдналася молодша сестра Глоє Кардашян. Вона була у мініатюрній напівпрозорій сукні з металевих пластин та прозорих мюлях на підборах. Вона розпустила біле волосся і зробила хвилясте укладання. Кріс Дженнер була в червоному оксамитовому штанному костюмі, з дорогоцінними сережками у вухах, стильним укладанням та макіяжем.

Кім та Глоє Кардашян та Кріс Дженнер / Getty Images

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