Оце так новина: Меган Маркл перенесла запуск свого серіалу та назвала причину

Герцогиня Сассекська, яка разом із чоловіком принцом Гаррі нещодавно приїздили на місце трагедії, де вирують пожежі, що знищують будинки простих людей та голлівудських знаменитостей, змушена була відкласти прем'єру.

Прем'єра серіалу відбудеться 4 березня, оскільки "ми зосередимося на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", — сказала герцогиня Сассекська. "Я вдячна своїм партнерам із Netflix за підтримку у відстроченні запуску, оскільки ми зосереджені на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", — сказала Меган у своїй заяві в неділю, 12 січня.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Каліфорнія особливо важлива для Меган, вона з чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми живе в Монтесіто, вона також народилася та виросла у Лос-Анджелесі. А в її новому серіалі показано глибокий зв'язок Меган із цим рідним для неї штатом.

Про новий серіал Меган Маркл раніше розповідала у своєму блогу в Instagram. Вона писала: "Я була така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як мені сподобалося його знімати. Бажаю вам усім фантастичного Нового року! Дякую нашій чудовій команді та команді @netflix. Більш ніж вдячна за підтримку — і веселощі!", – написала герцогиня Сассекська.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

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