Оце так новина: Меган Маркл перенесла запуск свого серіалу та назвала причину

Меган Маркл відкладає прем'єру серіалу "З любов'ю, Меган" на Netflix через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.
Герцогиня Сассекська, яка разом із чоловіком принцом Гаррі нещодавно приїздили на місце трагедії, де вирують пожежі, що знищують будинки простих людей та голлівудських знаменитостей, змушена була відкласти прем'єру.
Прем'єра серіалу відбудеться 4 березня, оскільки "ми зосередимося на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", — сказала герцогиня Сассекська. "Я вдячна своїм партнерам із Netflix за підтримку у відстроченні запуску, оскільки ми зосереджені на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", — сказала Меган у своїй заяві в неділю, 12 січня.
Каліфорнія особливо важлива для Меган, вона з чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми живе в Монтесіто, вона також народилася та виросла у Лос-Анджелесі. А в її новому серіалі показано глибокий зв'язок Меган із цим рідним для неї штатом.
Про новий серіал Меган Маркл раніше розповідала у своєму блогу в Instagram. Вона писала: "Я була така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як мені сподобалося його знімати. Бажаю вам усім фантастичного Нового року! Дякую нашій чудовій команді та команді @netflix. Більш ніж вдячна за підтримку — і веселощі!", – написала герцогиня Сассекська.
Читайте також:
- Батько Меган Маркл зробив гучну заяву: що він сказав
- Меган Маркл повернулася до Instagram: шанувальники помітили одну цікаву деталь у її блогу
- Конфуз або натяк: шанувальники помітили грубу помилку в описі нового Instagram-акаунта Меган Маркл