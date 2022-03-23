Кіна не буде: у російських кінотеатрах замість блокбастерів показуватимуть радянські та індійські фільми

Незабаром російський кінопрокат піде слідом за кораблем.

24 квітня в Росії мала відбутися прем'єра нового фільму з Джаредом Лето "Мобіус", але оскільки компанії Sony пішла з країни після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, цей фільм росіяни так і не побачать у кінотеатрах. Також не вийшли в країні-агресорці мультфільм "Я - панда" та фільм "Бетмен", адже Walt Disney, Pixar, Warner Bros., Paramount теж не хочуть спонсорувати агресивну війну проти українського народу.

Зараз кінотеатри Росії залишилися порожніми, адже голлівудське кіно завжди займало найбільшу частку у виручці російських кіномереж, відповідно рентабельність величезних кінотеатрів у країні стає дуже низькою. Щоб хоч якось підтримувати роботу кінотеатрів у Росії замість голлівудських блокбастерів показуватимуть радянські, російські, індійські, латиноамериканські та південнокорейські фільми, але чи ходитимуть на них глядачі — велике питання.

Також офіційно росіяни більше не зможуть дивитися і серіали, адже з ринку пішла найпопулярніша стрімінгова компанія Netflix. З Google Play та App Store зникла можливість завантажувати застосунок. Швидше за все, тепер у країні ще більше виростить піратство і йому не перешкоджатимуть.

Нагадаємо, що також пішли з російського ринку й інші компанії McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple та багато інших.

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