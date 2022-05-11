Кінець епохи наближається: експертка з мови тіла пояснила, що відчував принц Чарльз, замінюючи Єлизавету II на відкритті парламенту

Принц Уельський Чарльз вчора вперше замінив свою матір королеву Єлизавету ІІ на відкритті державного парламенту. Її Величність дивилася церемонію по телевізору з Віндзорського замку.

Експерти з мови тіла кажуть, що Чарльз помітно нервував. Ще б пак, адже такий відповідальний момент у його житті настав уперше. Це вперше королева пропустила церемонію відкриття за останні 59 років, а всього за 70 років свого правління пропускала її лише двічі – 1959-го та 1963-го роках, коли була вагітна принцом Ендрю та принцом Едвардом.

Королева Єлизавета II на відкритті парламенту у різні роки / Фото: Associated Press

Увійшовши до зали і наблизившись до свого місця, спадкоємець престолу задумливо глянув на корону, перш ніж оголосити про 38 законопроєктів Бориса Джонсона на наступний рік.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала захід за участю майбутнього короля і розповіла про свої враження Daily Mail.

"Для свого першого офіційного виходу та взявши на себе роль королеви Чарльз був впевненим у собі. Він використав одну руку, щоб керувати і направляти своїх гостей і його досить стривожену дружину Каміллу в будівлю, усміхаючись і розмовляючм у фоє. Але потім настав момент, коли він, здавалося, зібрався з духом, щоб піти стопами своєї матері.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Він вдихнув повітря і випнув нижню щелепу, злегка погойдуючись з боку в бік, ніби готуючись до того, що мало статися. Він майже не глянув на Каміллу, а його син Вільям йшов за кілька кроків позаду нього. Коли він ішов до арки, що вела до тронного залу, його голова, здавалося, трохи сіпнулася, ніби він просто побачив місце, де мав бути трон його матері. Посівши на свій власний трон "Консорт", він сидів, досить впевнено розставивши ноги, але його очі, здавалося, були прикуті до корони перед ним, а вираз його обличчя був задумливим", — каже експертка.

Чарльз нервував і особливо це було помітно, коли він вимовляв промову королеви. Здавалося, що його руки навіть трохи тремтять.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Що, втім, не дивно, адже великий престол його матері залишився порожнім і було очевидно, що влада королеви продовжує повільно переходити від монарха Британії, що править найдовше до її сина та онука. Як це не сумно усвідомлювати, але правління Єлизавети II наближається до свого завершення.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

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