ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Кітті Спенсер на відпочинку: племінниця принцеси Діани показала, що любить їсти

34-річна племінниця принцеси Діани іноді ділиться кадрами зі свого повсякденного життя у Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Британська аристократка леді Кітті Спенсер нещодавно ділилася фотографіями із відпустки в Італії. Тепер же показала, якому сніданку віддає перевагу.

Леді Кітті опублікувала сьогодні у сторіз таке фото з круасанами та холодною кавою, підписавши знімок: «Лінивий сніданок». Ймовірно, це не щоденна звичка Кітті, а скоріше виняток із правил, коли вона може дозволити себе потішити смачним круасаном, можливо, на відпочинку.

Сніданок Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Сніданок Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, раніше леді Кітті Спенсер показала, як проводить відпустку з дочкою Афіною у Тоскані. Модель поділилася серією фотографій, на деяких із них вони з дочкою були в однакових луках.

Леді Кітті Спенсер з дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер з дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie