Кітті Спенсер на відпочинку: племінниця принцеси Діани показала, що любить їсти
34-річна племінниця принцеси Діани іноді ділиться кадрами зі свого повсякденного життя у Instagram.
Британська аристократка леді Кітті Спенсер нещодавно ділилася фотографіями із відпустки в Італії. Тепер же показала, якому сніданку віддає перевагу.
Леді Кітті опублікувала сьогодні у сторіз таке фото з круасанами та холодною кавою, підписавши знімок: «Лінивий сніданок». Ймовірно, це не щоденна звичка Кітті, а скоріше виняток із правил, коли вона може дозволити себе потішити смачним круасаном, можливо, на відпочинку.
Нагадаємо, раніше леді Кітті Спенсер показала, як проводить відпустку з дочкою Афіною у Тоскані. Модель поділилася серією фотографій, на деяких із них вони з дочкою були в однакових луках.