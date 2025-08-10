Кітті Спенсер на відпочинку: племінниця принцеси Діани показала, що любить їсти

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Британська аристократка леді Кітті Спенсер нещодавно ділилася фотографіями із відпустки в Італії. Тепер же показала, якому сніданку віддає перевагу.

Леді Кітті опублікувала сьогодні у сторіз таке фото з круасанами та холодною кавою, підписавши знімок: «Лінивий сніданок». Ймовірно, це не щоденна звичка Кітті, а скоріше виняток із правил, коли вона може дозволити себе потішити смачним круасаном, можливо, на відпочинку.

Сніданок Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, раніше леді Кітті Спенсер показала, як проводить відпустку з дочкою Афіною у Тоскані. Модель поділилася серією фотографій, на деяких із них вони з дочкою були в однакових луках.

