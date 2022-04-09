Кладіть у ліфчик поролон: у російських клініках закінчуються грудні імпланти

Хоч би як намагалися росіяни "зробити морду цеглою" і переконувати всіх, що санкції їм не страшні, а чорні дні не за горами.

Одна з найчутливіших до санкцій сфер життя – індустрія краси. Косметичні компанії масово йдуть із Росії. Росіянки вже попрощалися з виробниками ботоксу і швидко вчаться приймати свій вік. І ось нове виробування – дефіцит грудних імплантів.

В інтерв'ю російській пресі пластичні хірурги скаржаться, що запас імплантів залишився невеликим і вже відчувається дефіцит ходових розмірів ("мені трієчку"). Крім того, імпланти та послуги клінік суттєво подорожчали. І хоча багато фахівців списують все на проблеми з логістикою і вважають труднощі тимчасовими, ситуація з імпортом в Росії в цілому має далеко не оптимістичний вигляд.

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Своїх імплантів Росія, природно, не виробляє. Російський пластичний хірург Георгій Чемянов в інтерв'ю Газета.ru стверджує, що є й добрі новини — прямої заборони на постачання силіконових імплантів до Росії не було. І тут, як здається, або хірург лукавить, або наші західні партнери десь недоробляють. У другому випадку заборона на експорт до Росії грудних імплантів - лише питання часу.

Так чи інакше кількість пишних бюстів у країні-агресорі поступово скорочуватиметься. Адже йдеться не тільки про тих, хто лише збирається обзавестися гарними грудьми, а й про тих, хто вже відносив своє, і чиї імпланти, поставлені багато років тому, вимагають корекції та заміни.

Але у нас для російських жінок є справді добрі новини. У Росії немає дефіциту поролону, яким можна додати обсягу у потрібному місці, якщо наповнити їм порожню чашку ліфчика. Також, якщо розмір або форма ваших грудей далекі від бажаної і ви не відчуваєте себе красивою та бажаною, спробуйте намалювати, вишити або викласти мандрівниками на грудях букву Z.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як росіянок вчать робити прокладки з вати та скотчу.

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