Кларенс-хаус поділився невтішною новиною: йдеться про герцогиню Корнуольську

Минулого тижня стало відомо, що принц Уельський Чарльз отримав позитивний тест на COVID-19, а зараз такий самий результат і у його дружини Камілли.
Сьогодні Кларенс-хаус підтвердив, що герцогиня Корнуольська також дала позитивний тест на COVID-19. Королівська сім'я заявила, що Камілла самоізолюється і продовжує дотримуватися вказівок уряду.
Нагадаємо, минулого четверга герцогиня провела заходи у західному Лондоні, побувавши в центрі допомоги жертвам сексуального насильства. Це одна з найважливіших тем, якій дружина принца Уельського приділяє багато уваги. Тоді тест герцогині був негативним.
Візит відбувся за кілька днів після того, як було підтверджено, що її чоловік, принц Уельський, заразився коронавірусом вдруге. Камілла хворіє вперше, проте невідомо нічого про її самопочуття зараз.
Також відомо, що 95-річна королева Єлизавета II перебуває під наглядом медиків, оскільки контактувала з принцом Чарльзом напередодні того, як він дав позитивний тест. Палац повідомив, що оперативних коментарів про стан здоров'я Її Величності надано не буде.
Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що позитивний тест на COVID-19 отримали король Іспанії Філіп VI та королева Данії Маргрете II.
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