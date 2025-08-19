ТСН у соціальних мережах

Суспільство
98
2 хв

Княгиня Монако Шарлін розповіла про трагедію, що сталася в її родині

Дружина князя Монако в минулому професійна плавчиня. Вона розповіла про трагедію, що сталася в її сім’ї, коли її двоюрідний брат помер від утоплення.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

У новому інтерв’ю виданню Ouest-France колишня олімпійська плавчиня розповіла, що утоплення її двоюрідного брата Річарда у віці п’яти років, коли вона теж була дитиною, спонукало її до активної діяльності у галузі безпеки на воді.

«Річард потонув у річці, зовсім поряд із будинком мого дядька. Йому було лише п’ять років. Це було жахливо для всієї нашої родини. Я не думаю, що такий біль колись вщухне», — розповіла княгиня Шарлін виданню.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Шарлін додала, що вміння плавати «має бути таким самим основним правом, як і вміння читати. Ціна ніколи не має бути перешкодою для набуття життєво важливої навички», — сказала княгиня.

Шарлін зробила безпеку на воді пріоритетом свого фонду, Фонду принцеси Шарлін де Монако, і підтримує цю ініціативу за допомогою трьох програм: «Вчимося плавати», «Безпека на воді» та «Спорт та освіта». Фонд був заснований 2014 року і на сьогоднішній день допоміг більш ніж мільйону людей у більш ніж 43 країнах, працюючи над запобіганням утопленням та надихаючи дітей через спорт, пише monaco-tribune.com.

Княгиня Шарлін каже, що Монако пощастило мати «високоякісні об’єкти та нагляд», але наголосила, що «пильність, як і раніше, необхідна» і що «ніде немає абсолютної безпеки».

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має княгиня Шарлін у купальнику. Нині такі кадри побачиш рідко.

