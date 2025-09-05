ТСН у соціальних мережах

Суспільство
121
1 хв

Княгиня Шарлін і князь Альбер II поділилися зворушливим постом на згадку про Джорджіо Армані

4 серпня у віці 91 року пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані. Князь та княгиня Монако опублікували у своєму Instagram фото з дизайнером та написали зворушливий пост.

Ольга Кузьменко
Джорджіо Армані, княгиня Шарлін та князь Альбер II

Джорджіо Армані, княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Саме Армані створив весільну сукню для Шарлін Віттсток, коли вона виходила заміж за князя Альбера II 2011 року.

Весілля Альбера II і Шарлін, 2011 рік / © Associated Press

Весілля Альбера II і Шарлін, 2011 рік / © Associated Press

Це була сукня з п’ятиметровим шлейфом, прикрашеним 40 000 кристалів Swarovski та 20 000 перламутровими краплями. Сукня була з вирізом «човник» та елегантною вишивкою спереду на подолі.

Шарлін у день свого весілля, 2011 рік / © Associated Press

Шарлін у день свого весілля, 2011 рік / © Associated Press

«З глибоким сумом ми з князем дізналися про смерть Джорджіо Армані.

Він був знаковою фігурою у світі моди, він створював та формував тенденції, які вплинули на цілі покоління.

Серед багатьох його творінь була і моя весільна сукня, представлена в липні 2011 року. Його творчість та досягнення переживуть його і продовжать бути актуальними в майбутньому», — підписала пост Її Світлість княгиня Шарлін.

Джорджіо Армані, княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Джорджіо Армані, княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку 10-ти найзнаковіших і найкрасивіших суконь, створених модельєром Джорджіо Армані.

