- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін і князь Альбер II поділилися зворушливим постом на згадку про Джорджіо Армані
4 серпня у віці 91 року пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані. Князь та княгиня Монако опублікували у своєму Instagram фото з дизайнером та написали зворушливий пост.
Саме Армані створив весільну сукню для Шарлін Віттсток, коли вона виходила заміж за князя Альбера II 2011 року.
Це була сукня з п’ятиметровим шлейфом, прикрашеним 40 000 кристалів Swarovski та 20 000 перламутровими краплями. Сукня була з вирізом «човник» та елегантною вишивкою спереду на подолі.
«З глибоким сумом ми з князем дізналися про смерть Джорджіо Армані.
Він був знаковою фігурою у світі моди, він створював та формував тенденції, які вплинули на цілі покоління.
Серед багатьох його творінь була і моя весільна сукня, представлена в липні 2011 року. Його творчість та досягнення переживуть його і продовжать бути актуальними в майбутньому», — підписала пост Її Світлість княгиня Шарлін.
Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку 10-ти найзнаковіших і найкрасивіших суконь, створених модельєром Джорджіо Армані.