Княгиня Шарлін і князь Альбер II з’явилися з дочкою Габріеллою на матчі з регбі

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла та князь Альбер II

На турнір з регбі Sainte Devote у Монако князівське подружжя взяло із собою свою 11-річну дочку принцесу Габріеллу. Дівчинка була одягнена в ніжно-рожевий жакет з квітковими ґудзиками та сині джинси, її волосся було розпущене, а у вухах були мініатюрні сережки-кільця.

Її мама княгиня Шарлін одягла двобортний вовняний блейзер Bottega Veneta чорного кольору та штани від цього самого бренду, під жакетом у Шарлін була біла блузка, а також вона взула чорні шкіряні туфлі-човники Louis Vuitton.

Княгиня зібрала волосся у низький пучок, зробила легкий макіяж у світлих відтінках та покрила нігті світлим лаком. У її вухах були мініатюрні золоті сережки-кільця, а на пальці заручальна каблучка.

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла і князь Альбер II / © Getty Images

Князь і княгиня відвідували турнір з регбі і в інший день, тоді Шарлін обрала для виходу у світ штанний костюм сірого кольору від Alexander McQueen.