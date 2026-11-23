Княгиня Шарлін та княгиня Грейс Келлі / © Associated Press

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Шарлін Монакська взяла участь у презентації нової форми для регбійних команд «Імпіс» та «Умуса», двох спортивних проєктів, що тісно пов'язані з її фондом.

Княгиня Монако Шарлін на цьому заході з'явилася в елегантному луку та із зачіскою, яка, ймовірно, була даниною пам'яті та поваги до матері її чоловіка Альбера II — княгині Грейс Келлі.

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Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Для події, пов'язаної з регбі, однією з її головних пристрастей, Шарлін обрала елегантну, класичну зачіску. Це був естетичний жест на згадку про Грейс Келлі, чий вплив досі відчувається у князівстві.

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Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Для цього виходу Шарлін обрала білосніжний штанний костюм із двобортним жакетом та чорним коміром, а також чітко окресленою лінією плечей та глибоким V-подібним вирізом, широкими довгими класичними штанами прямого крою в тон жакету, що майже повністю закривають взуття, та взула чорні туфлі-човники із закритим носком.

Княгиня Шарлін та її брат Гарет Віттсток / © Instagram княжої родини Монако

Світле волосся княгині гладко укладене в елегантну зачіску з бічним проділом, яка неминуче нагадує Грейс Келлі та її стиль 50-60-х років, одну з найбільших ікон стилю Монако та її покійну свекруху.

Грейс Келлі, 30 березня 1956 року / © Associated Press

Шарлін зробила гарний макіяж та доповнила образ діамантовими сережками-цвяшками у вухах.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На цьому урочистому заході Шарлін супроводжував її брат Гарет Віттсток, який також бере участь у житті обох команд.

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