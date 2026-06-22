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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін обрала невимушений образ для прогулянки пляжем у Монако

Княгиня Шарлін відвідала захід Together Crossing for the Pelagos у Монако разом зі своїм чоловіком, князем Альбером II.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Їхні Високості були присутні на старті третього етапу Спортивно-благодійного заходу, організованого Фондом принцеси Шарлін Монакської.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

«Вперше ця пригода з'єднує Віареджо у Тоскані з князівством Монако унікальним 225-кілометровим маршрутом на водних велосипедах у самому серці Середземномор'я. Майже 24 години безперервних зусиль сім команд по чотири елітні спортсмени по черзі долатимуть морський шлях, щоб дістатися Монако», — пишуть на сторінці княжого подружжя в Instagram.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Підвищення обізнаності про запобігання утопленню та безпеці на воді є центральним елементом місії Фонду княгині Шарлін Монакської. Вона активно і сама разом із своїм чоловіком князем Альбером II взяла участь у спортивних заходах.

Шарлін приїхала в синій футболці-поло, білих штанях з накладними кишенями та кросівках, волосся зібрала в низький хвіст і одягла лаконічні перлинні сережки у вуха. Князь Альбер II також був присутній на заході та був у білій футболці-поло, пісочних штанях та білій бейсболці.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін на пляжі в Монако / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін на пляжі в Монако / © Instagram княжої родини Монако

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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