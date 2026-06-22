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Княгиня Шарлін обрала невимушений образ для прогулянки пляжем у Монако
Княгиня Шарлін відвідала захід Together Crossing for the Pelagos у Монако разом зі своїм чоловіком, князем Альбером II.
Їхні Високості були присутні на старті третього етапу Спортивно-благодійного заходу, організованого Фондом принцеси Шарлін Монакської.
«Вперше ця пригода з'єднує Віареджо у Тоскані з князівством Монако унікальним 225-кілометровим маршрутом на водних велосипедах у самому серці Середземномор'я. Майже 24 години безперервних зусиль сім команд по чотири елітні спортсмени по черзі долатимуть морський шлях, щоб дістатися Монако», — пишуть на сторінці княжого подружжя в Instagram.
Підвищення обізнаності про запобігання утопленню та безпеці на воді є центральним елементом місії Фонду княгині Шарлін Монакської. Вона активно і сама разом із своїм чоловіком князем Альбером II взяла участь у спортивних заходах.
Шарлін приїхала в синій футболці-поло, білих штанях з накладними кишенями та кросівках, волосся зібрала в низький хвіст і одягла лаконічні перлинні сережки у вуха. Князь Альбер II також був присутній на заході та був у білій футболці-поло, пісочних штанях та білій бейсболці.