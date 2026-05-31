- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін поділилася милим фото зі своїми дітьми — Жаком та Габріеллою — на честь Дня матері
Цього року 31 травня у Монако святкують День матері.
Княгиня Монако Шарлін поділилася в княжому Instagram знімком, на якому заскочена зі своїми 11-річними дітьми-близнюками – принцом Жаком та принцесою Габріеллою.
«З Днем матері всіх мам! ♥️.
Бажаємо всім мамам щасливого Дня матері! ♥️.», - підписала під фото Шарлін.
Авторкою фотографії стала фотографка Ванесса фон Цитцевіц, про що повідомив князівський палац.
Зазначимо, у Монако День матері святкується того ж дня, що й у Франції. Свято не є фіксованим, а дата залежить від церковного календаря. Святкується він зазвичай в останню неділю травня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали кілька цікавих фактів про спадкоємця монакського трона - принца Жака та його сестру - принцесу Габріеллу.