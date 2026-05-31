Суспільство
121
1 хв

Княгиня Шарлін поділилася милим фото зі своїми дітьми — Жаком та Габріеллою — на честь Дня матері

Цього року 31 травня у Монако святкують День матері.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Монако Шарлін поділилася в княжому Instagram знімком, на якому заскочена зі своїми 11-річними дітьми-близнюками – принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

«З Днем матері всіх мам! ♥️.

Бажаємо всім мамам щасливого Дня матері! ♥️.», - підписала під фото Шарлін.

Авторкою фотографії стала фотографка Ванесса фон Цитцевіц, про що повідомив князівський палац.

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Зазначимо, у Монако День матері святкується того ж дня, що й у Франції. Свято не є фіксованим, а дата залежить від церковного календаря. Святкується він зазвичай в останню неділю травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали кілька цікавих фактів про спадкоємця монакського трона - принца Жака та його сестру - принцесу Габріеллу.

Принц Жак та принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

