Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми з’явилися на Олімпійських іграх

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

Князь Альбер II і раніше минулого тижня був помічений на Олімпіаді разом зі своєю племінницею — принцесою Олександрою Ганноверською та її хлопцем, а зараз до нього приєдналася дружина Шарлін та їхні діти = Жак та Габріелла.

Князь Альбер II та його племінниця принцеса Олександра з хлопцем / © Getty Images

Олімпійські ігри посідають особливе місце в історії сім’ї Ґрімальді, але особливо в житті Альберта та Шарлін. Саме на Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї їхні шляхи вперше перетнулися. Він був присутній на Іграх як член МОК, а вона, тоді ще Шарлін Віттсток, була членом південноафриканської команди з плавання в естафеті.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Ця зустріч поклала початок стосункам, які з роками переросли в шлюб. А через шість років, під час зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині, пара публічно підтвердила свій роман.

Реклама

Через двадцять років після цього публічного жесту і двадцять шість років від моменту їхньої першої зустрічі пара повернулася на зимові Олімпійські ігри до Італії, але цього разу у супроводі своїх одинадцятирічних дітей — принца Жака та принцеси Габріелли.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Сім’я відвідала Олімпійський льодовий стадіон, вражаючий комплекс, присвячений льодовим видам спорту, де спостерігали за жіночим турніром з керлінгу.

Шарлін була одягнена у світлий светр з високою горловиною та кремову дуту куртку, її дочка Габріелла була в кавовому пальті з хутряним коміром, принц Жак одягнув синє пальто, а Альбер II був у куртці з олімпійською емблемою.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Раніше, нагадаємо, ми показували, як інші королівські особи вболівали за свої збірні на Олімпійських іграх 2026 року.