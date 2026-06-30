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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у білій сукні-сорочці та коричневих туфлях-човниках приїхала до Німеччини

Княжа родина Монако відвідала відкриття спеціальної зони для відпочинку під назвою «Монако» у парку «Європа» у німецькому місті Руст.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та принцеса Стефанія

Княгиня Шарлін та принцеса Стефанія / © Getty Images

У понеділок князь Альбер II та княгиня Шарлін разом із двома своїми дітьми Жаком та Габріеллою, а також із принцесою Стефанією вирушили до Німеччини, щоб урочисто відкрити тематичну зону Монако у парку «Європа».

Шарлін з'явилася на заході у білій сукні-сорочці з поясом, що підкреслює талію, взула шкіряні коричневі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленький шкіряний клатч. Її волосся було зібране в низький хвіст, а у вухах були великі золоті блискучі сережки і легкий денний макіяж на обличчі.

Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні діти принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні діти принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Принцеса Стефанія одягла білий штанний костюм, який поєднувала з блузкою до тону і кількома золотими браслетами на зап'ясті. Вона зробила укладання, носила окуляри у чорній оправі та мала дуже елегантний вигляд. А її брат князь Альбер II одягнувся в синій піджак, білу сорочку та світло-сірі штани.

Княгиня Шарлін та принцеса Стефанія / © Getty Images

Княгиня Шарлін та принцеса Стефанія / © Getty Images

Нагадаємо, днями княгиня Шарлін демонструвала на публіці інший образ. Вона відвідала виставку, де з'явилася у сукні без рукавів від Beulah London з перлинними ґудзиками та поясом на талії та взута бежеві шкіряні туфлі-човники з відкритою п'ятою від Gianvito Rossi.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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