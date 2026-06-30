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Княгиня Шарлін у білій сукні-сорочці та коричневих туфлях-човниках приїхала до Німеччини
Княжа родина Монако відвідала відкриття спеціальної зони для відпочинку під назвою «Монако» у парку «Європа» у німецькому місті Руст.
У понеділок князь Альбер II та княгиня Шарлін разом із двома своїми дітьми Жаком та Габріеллою, а також із принцесою Стефанією вирушили до Німеччини, щоб урочисто відкрити тематичну зону Монако у парку «Європа».
Шарлін з'явилася на заході у білій сукні-сорочці з поясом, що підкреслює талію, взула шкіряні коричневі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленький шкіряний клатч. Її волосся було зібране в низький хвіст, а у вухах були великі золоті блискучі сережки і легкий денний макіяж на обличчі.
Принцеса Стефанія одягла білий штанний костюм, який поєднувала з блузкою до тону і кількома золотими браслетами на зап'ясті. Вона зробила укладання, носила окуляри у чорній оправі та мала дуже елегантний вигляд. А її брат князь Альбер II одягнувся в синій піджак, білу сорочку та світло-сірі штани.
Нагадаємо, днями княгиня Шарлін демонструвала на публіці інший образ. Вона відвідала виставку, де з'явилася у сукні без рукавів від Beulah London з перлинними ґудзиками та поясом на талії та взута бежеві шкіряні туфлі-човники з відкритою п'ятою від Gianvito Rossi.