Княгиня Шарлін у гарній квітковій сукні і з сумкою Dior приїхала до лікарні

Князь Альбер II та княгиня Шарлін учора урочисто відкрили нове відділення для батьків та дітей у лікарні княгині Грейс Келлі.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княжа пара разом з іншими високопосадовцями, оглянула простір, повністю присвячений добробуту сімей.

Це інноваційне відділення складається з чотирьох кімнат, спроєктованих як справжні прихистки, які максимально наближені до домашньої обстановки. Батьки можуть бути там цілодобово, підтримуючи свою дитину протягом усієї її госпіталізації.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Призначене для вразливих новонароджених або дітей, які потребують особливого спостереження, це відділення поєднує найвищий рівень медичної допомоги з підтриманням важливого зв'язку між батьками і дитиною.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін приїхала на захід у квітковій сукні міді ніжно-блакитного кольору від Erdem, туфлях-слінгбеках небесно-блакитного кольору від Gianvito Rossi на підборах, а в руках тримала мінісумку Lady D-Joy від Dior. Шарлін зробила фірмову зачіску та легкий макіяж, а також одягла улюблені перлинні сережки-цвяшки.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, нещодавно у гарній квітковій сукні княгиня відкрила захід «Японія в Монако» на площі перед Ґрімальді-форум. Цей захід був присвячений 20-річчю встановлення дипломатичних стосунків між Монако та Японією.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

