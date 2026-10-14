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Княгиня Шарлін у гарному волошковому костюмі приїхала до дитячого садка
Князь та княгиня Монако відвідали відкриття нового муніципального дитячого садка у самому серці країни.
Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали установу у супроводі кількох чиновників князівства. В ігровій кімнаті, оформленій у синьо-жовтих тонах, княже подружжя провело час із дітьми.
Новий відкритий дитячий садок займає площу 700 квадратних метрів і розрахований на 30 місць для немовлят, яких доглядає команда з 13 професіоналів. Центр є частиною спільної ініціативи міста Монако та держави, спрямованої на прогнозування потреб догляду за дітьми раннього віку до 2030 року.
Княгиня Шарлін під час зустрічі брала активну участь у спілкуванні з дітьми, обсипаючи їх любов'ю і увагою. На одному з фото вона тримає на руках маленьку дівчинку, на інших сидить на підлозі і грається з нею, демонструючи природну і розслаблену поведінку.
Княгиня приїхала в садок у двобортному жакеті від Max Mara з вовняного крепу ніжного волошкового кольору і таких самих штанях зі стрілками, а взута була в балетки Roger Vivier з лакованої шкіри кольору слонової кістки.
Шарлін розпустила волосся, доповнивши образ лаконічними перлинними сережками-цвяшками, підвіскою на шиї та легким макіяжем. Вона мала чудовий вигляд.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як княгиня Шарлін у штанному костюмі відвідувала спортивний захід.