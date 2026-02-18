Княгиня Шарлін із дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

Відомо, що Шарлін та двоє її дітей – 11-річні принц Жак та принцеса Габріелла відвідали Кортінський центр санного спорту, щоб подивитися змагання зі скелетону серед змішаних команд.

А також були присутні на змаганнях із гігантського слалому серед жінок на знаменитому схилі «Олімпія делле Тофані».

Княгиня Шарлін із дітьми / © Instagram княжої родини Монако

У Instagram княжого палацу опублікували світлини княгині з дітьми. Шарлін одягнена у теплу куртку та чорну шапку, а на її обличчі максимально природний макіяж. Принц Жак та принцеса Габріелла також у теплих куртках та шапках.

Реклама

Раніше сім'я показувала інші фотографії з Олімпійських ігор, які вони відвідали разом.