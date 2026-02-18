- Дата публікації
Княгиня Шарлін у компанії дітей — принца Жака та принцеси Габріелли — показала нові світлини з Італії
Княгиня Шарлін все ще проводить час на Олімпійських іграх в Італії, а її діти та чоловік Альбер II разом із нею.
Відомо, що Шарлін та двоє її дітей – 11-річні принц Жак та принцеса Габріелла відвідали Кортінський центр санного спорту, щоб подивитися змагання зі скелетону серед змішаних команд.
А також були присутні на змаганнях із гігантського слалому серед жінок на знаменитому схилі «Олімпія делле Тофані».
У Instagram княжого палацу опублікували світлини княгині з дітьми. Шарлін одягнена у теплу куртку та чорну шапку, а на її обличчі максимально природний макіяж. Принц Жак та принцеса Габріелла також у теплих куртках та шапках.
Раніше сім'я показувала інші фотографії з Олімпійських ігор, які вони відвідали разом.