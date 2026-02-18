ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у компанії дітей — принца Жака та принцеси Габріелли — показала нові світлини з Італії

Княгиня Шарлін все ще проводить час на Олімпійських іграх в Італії, а її діти та чоловік Альбер II разом із нею.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін із дітьми

Княгиня Шарлін із дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Відомо, що Шарлін та двоє її дітей – 11-річні принц Жак та принцеса Габріелла відвідали Кортінський центр санного спорту, щоб подивитися змагання зі скелетону серед змішаних команд.

А також були присутні на змаганнях із гігантського слалому серед жінок на знаменитому схилі «Олімпія делле Тофані».

Княгиня Шарлін із дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін із дітьми / © Instagram княжої родини Монако

У Instagram княжого палацу опублікували світлини княгині з дітьми. Шарлін одягнена у теплу куртку та чорну шапку, а на її обличчі максимально природний макіяж. Принц Жак та принцеса Габріелла також у теплих куртках та шапках.

Раніше сім'я показувала інші фотографії з Олімпійських ігор, які вони відвідали разом.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie