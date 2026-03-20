ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Княгиня Шарлін у лосинах та шльопках з’явилася на спортивному заході з дітьми

Княгиня Монако Шарлін відвідала черговий спортивний захід, присвячений безпеці на воді.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Напередодні турніру в Сент-Девоті Фонд принцеси Шарлін Монакської провів чергову акцію своєї програми «Безпека на воді» в басейні стадіону Луї-II. У присутності княгині 108 дітей з усього світу (Південна Африка, Аргентина, Еквадор, Індія, Маврикій, США, Японія, Сінгапур та Зімбабве) взяли участь у ранковому заході, присвяченому запобіганню утоплення.

«Під керівництвом посла Фонду П’єра Фроли та його команди з Морської академії Монако, цей захід підвищив поінформованість дітей про методи порятунку на воді у захопливій та пізнавальній формі, знайомлячи їх з водним середовищем», — йдеться в Instagram княжого подружжя Монако.

«Для багатьох дітей цей ранок став першим досвідом порятунку на воді у безпечній, структурованій та сприятливій обстановці. Це чудово відображає місію Фонду принцеси Шарлін Монакської, який на міжнародному рівні займається запобіганням утопленням та просуванням цінностей солідарності, освіти та спорту», — говорить офіційне повідомлення.

Шарлін з радістю була присутня на заході та поспілкувалася з дітьми та тренерами. Вона була одягнена в білу сорочку, червону спортивну ветровку і лосини, а також взута в спеціальні капці для басейну.

Дружина князя Монако у минулому професійна плавчиня. Раніше вона розповідала про трагедію, що сталася в її сім’ї, коли її двоюрідний брат помер від утоплення. Тепер вона побудувала цілу програму навчання дітей тому, як запобігти таким ситуаціям.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie