Княгиня Шарлін у лосинах та шльопках з’явилася на спортивному заході з дітьми

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Напередодні турніру в Сент-Девоті Фонд принцеси Шарлін Монакської провів чергову акцію своєї програми «Безпека на воді» в басейні стадіону Луї-II. У присутності княгині 108 дітей з усього світу (Південна Африка, Аргентина, Еквадор, Індія, Маврикій, США, Японія, Сінгапур та Зімбабве) взяли участь у ранковому заході, присвяченому запобіганню утоплення.

«Під керівництвом посла Фонду П’єра Фроли та його команди з Морської академії Монако, цей захід підвищив поінформованість дітей про методи порятунку на воді у захопливій та пізнавальній формі, знайомлячи їх з водним середовищем», — йдеться в Instagram княжого подружжя Монако.

«Для багатьох дітей цей ранок став першим досвідом порятунку на воді у безпечній, структурованій та сприятливій обстановці. Це чудово відображає місію Фонду принцеси Шарлін Монакської, який на міжнародному рівні займається запобіганням утопленням та просуванням цінностей солідарності, освіти та спорту», — говорить офіційне повідомлення.

Шарлін з радістю була присутня на заході та поспілкувалася з дітьми та тренерами. Вона була одягнена в білу сорочку, червону спортивну ветровку і лосини, а також взута в спеціальні капці для басейну.

Дружина князя Монако у минулому професійна плавчиня. Раніше вона розповідала про трагедію, що сталася в її сім’ї, коли її двоюрідний брат помер від утоплення. Тепер вона побудувала цілу програму навчання дітей тому, як запобігти таким ситуаціям.