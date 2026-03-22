ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у ніжній сукні з кейпом приїхала на Бал Троянд у Монте-Карло

Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали щорічний Бал Троянд.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін / © Getty Images

70-й Бал Троянд відбувся у спортивному клубі Монте-Карло 21 березня 2026 року. Цей бал був заснований княгинею Грейс Келлі Монакською 1954 року, він є одним із головних благодійних заходів у Монако і проводиться на підтримку Фонду принцеси Грейс.

Княгиня Шарлін з’явилася на балу в сукні, зшитій на замовлення Elie Saab. Вбрання з одним рукавом-кейпом було розшите камінням на грудях, його княгиня доповнила гостроносими туфлями до тону, одягла квіткові сережки з діамантами у вухах і свою заручальну каблучку. Також вона зробила виразний макіяж та романтичну зачіску локонами та позувала в компанії свого чоловіка Альбера, а також взуттєвого кутюр’є Крістіана Лубутена.

Крістіан Лубутен, княгиня Шарлін, князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II одягнув чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

Раніше цього тижня княгиня Шарлін у золотому штанному костюмі і в компанії чоловіка-князя з’явилася на церемонії нагородження переможців премії Michelin Guide 2026, яка відбулася в Монако.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie