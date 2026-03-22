Княгиня Шарлін у ніжній сукні з кейпом приїхала на Бал Троянд у Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали щорічний Бал Троянд.
70-й Бал Троянд відбувся у спортивному клубі Монте-Карло 21 березня 2026 року. Цей бал був заснований княгинею Грейс Келлі Монакською 1954 року, він є одним із головних благодійних заходів у Монако і проводиться на підтримку Фонду принцеси Грейс.
Княгиня Шарлін з’явилася на балу в сукні, зшитій на замовлення Elie Saab. Вбрання з одним рукавом-кейпом було розшите камінням на грудях, його княгиня доповнила гостроносими туфлями до тону, одягла квіткові сережки з діамантами у вухах і свою заручальну каблучку. Також вона зробила виразний макіяж та романтичну зачіску локонами та позувала в компанії свого чоловіка Альбера, а також взуттєвого кутюр’є Крістіана Лубутена.
Князь Альбер II одягнув чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.
Раніше цього тижня княгиня Шарлін у золотому штанному костюмі і в компанії чоловіка-князя з’явилася на церемонії нагородження переможців премії Michelin Guide 2026, яка відбулася в Монако.