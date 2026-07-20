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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
2 хв

Княгиня Шарлін у розкішній сукні кольору шампанського та сережках за 54 тисячі доларів з’явилася на балу

Принцеса Шарлін Монакська та князь Альбер були присутні на 77-му балу Червоного Хреста в Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Гала-вечір Червоного Хреста Монако — одна з найочікуваніших подій у календарі Князівства, що об'єднує найвище міжнародне суспільство. Поряд із «Балом Троянд» цей благодійний галавечір є одним із головних світських заходів Монте-Карло та одним із випадків, коли князь та княгиня з'являються разом на публіці.

Цього вечора княгиня Шарлін опинилася у центрі уваги завдяки своєму розкішному образу. Княгиня обрала сукню кольору шампанського з галтером Elie Saab, яке виділялося своїм ніжним металевим оздобленням і драпуванням по всій довжині сукні. В руках у Шарлін був золотистий клатч, розшитий камінням та стразами, у вухах у неї були сережки Ole Lynggaard Copenhagen з 18-каратного золота з морганітом, зеленим турмаліном та діамантами за 54 500 доларів. Волосся Шарлін зібрала в красиву зачіску, зробила макіяж і світлий манікюр, а взута була в золотисті туфлі-човники на підборах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II був у білій сорочці, краватці-метелику червоного кольору та кремовому піджаку, чорних штанах і взутий у лаковані туфлі.

Гала-вечір Червоного Хреста має сильну благодійну спрямованість. Шарлін та Альбер щорічно проводять цей вечір з головною метою збору коштів для монегаської організації та визнання щоденної роботи її співробітників та волонтерів. Це особливо важлива справа для сім'ї Ґрімальді, яка має давні та тісні історичні зв'язки з цією організацією.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
494
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