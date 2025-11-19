- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін у розкішному білому костюмі і з сім’єю відвідала святкування Національного дня
Княжа пара Монако сьогодні разом з дітьми відвідала церемонію, присвячену «Національному дню в Монако», також відомому як «День суверенного князя».
Княгиня Шарлін приїхала в молочно-білому штанному костюмі з одним ґудзиком на жакеті, а під жакетом у неї була біла блуза з бантом, а взула княгиня молочні гостроносі туфлі на підборах. Її Високість також одягла білий капелюх з вуаллю і діамантові сережки, а в неї на пальці виблискувала каблучка з діамантом, подарована її чоловіком князем Альбером II на заручини.
Сам князь з’явився на параді у військовій формі. Також там були присутні його діти — принц Жак — теж одягнений у військову форму і принцеса Габріелла. Вона одягла червоне пальто, обідок з бантом на голову і взула червоні лаковані балетки.
А нещодавно княжа пара взяла участь у традиційній роздачі подарунків Червоного Хреста в Монако.