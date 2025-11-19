ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у розкішному білому костюмі і з сім’єю відвідала святкування Національного дня

Княжа пара Монако сьогодні разом з дітьми відвідала церемонію, присвячену «Національному дню в Монако», також відомому як «День суверенного князя».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княжа родина Монако

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княгиня Шарлін приїхала в молочно-білому штанному костюмі з одним ґудзиком на жакеті, а під жакетом у неї була біла блуза з бантом, а взула княгиня молочні гостроносі туфлі на підборах. Її Високість також одягла білий капелюх з вуаллю і діамантові сережки, а в неї на пальці виблискувала каблучка з діамантом, подарована її чоловіком князем Альбером II на заручини.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

Сам князь з’явився на параді у військовій формі. Також там були присутні його діти — принц Жак — теж одягнений у військову форму і принцеса Габріелла. Вона одягла червоне пальто, обідок з бантом на голову і взула червоні лаковані балетки.

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла, принц Жак і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, принцеса Габріелла, принц Жак і князь Альбер II / © Getty Images

А нещодавно княжа пара взяла участь у традиційній роздачі подарунків Червоного Хреста в Монако.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie