Княгиня Шарлін у розкішному вечірньому вбранні з'явилася на світській церемонії

Проведений під високим заступництвом Його Високості Суверенного Князя, цей великий міжнародний захід уперше в Князівстві зібрав високопоставлені військові делегації з усього світу.

Міжнародна рада з військово-спортивних видів спорту, заснована 1948 року, є провідною світовою організацією в галузі військово-спортивних видів спорту. В даний час до CISM входять 142 країни-члени, включаючи Монако від 2010 року, і організація працює над просуванням діалогу, миру та співробітництва за допомогою спорту.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Вечір ознаменувався врученням нагород княжого подружжя полковником Нілтоном Гомесом Ролімом, президентом CISM:

Її Високість княгиня Шарлін була удостоєна звання Великого офіцера Ордену Заслуг CISM за її непохитну відданість спорту. А її чоловік князь Альберт II отримав звання Почесного члена CISM, ставши першим главою держави, удостоєним цієї престижної нагороди.

Княгиня Шарлін з'явилася на заході у чорному комбінезоні з прозорою накидкою від Elie Saab, взута у чорні туфлі на підборах і тримала в руках маленький клатч. Також Шарлін зробила вечірній макіяж і зібрала волосся у зачіску, залишивши попереду кілька локонів.

Князь Альбер II одягнув військову форму, білу сорочку та чорну краватку-метелика.

