Суспільство
140
1 хв

Княгиня Шарлін у штанному костюмі та туфлях-човниках відвідала відкриття притулку для тварин

Князь Альбер та княгиня Шарлін урочисто відкрили відремонтований притулок для тварин та центр порятунку тварин Монако у Пейлі.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Ці покращення, ініційовані княгинею Шарлін, президенткою притулку з вересня 2022 року, стали можливими завдяки підтримці уряду принца, Національної ради та щедрих спонсорів і тепер забезпечують значно покращені умови життя для собак та котів.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Під час відкриття князівська пара змогла ознайомитися з новими зручностями: висувним навісом для максимального використання сонячного світла у вольєрах, високими стінами у вольєрах для більшого комфорту, зеленню у внутрішніх приміщеннях, створенням трьох відкритих майданчиків для відпочинку тварин і „котячої вітальні“ всередині котячих вольєрів фото.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Крім інфраструктури, притулок тепер прагне стати відкритим та гостинним місцем, що щодня приймає відвідувачів, волонтерів та потенційних усиновителів, а також розробляє програми для різних груп населення, особливо для людей похилого віку та молоді.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з'явилася на заході в пісочному штанному костюмі, який вона носила з білою сорочкою і туфлями-човниками бежевого кольору від Aquazzura на підборах. Також Шарлін розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж і одягла свою заручальну каблучку.

Нагадаємо, раніше княгиня Шарлін у штанному костюмі фасону оверсайз відвідала з чоловіком тенісний матч, правда, тоді вона обрала модель оверсайз.

