- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін у стильному штанному костюмі склала компанію своєму чоловікові Альберу на турнірі з регбі
Князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на турнірі з регбі Sainte Devote у Монако.
Князь та княгиня були присутні на завершенні 14-го турніру в Сент-Девоті, відзначеному перемогою Сінгапуру над Англією з рахунком 4-1.
Окрім змагань, цей турнір, який підтримує Фонд принцеси Шарлін, World Rugby та Rugby Europe, прославляє цінності поваги, терпимості та дисципліни.
Княгиня Шарлін приїхала на спортивні змагання у картатому штанному костюмі сірого кольору, під жакет одягла чорний топ та зробила світле покриття на нігтях. У Шарлін був легкий макіяж на обличчі в теплих рожевих відтінках, волосся вона зібрала ззаду, залишивши спереду один локон і одягла перлинні сережки-цвяшки у вуха. Альбер був у темно-синьому пальті, костюмі, сорочці та смугастій краватці.
Також подружжя відвідало Бал Троянд який відбувся у Монте-Карло. Там княгиня сяяла у розкішній сукні на одне плече від Elie Saab.