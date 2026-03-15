ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Княгиня Шарлін у сукні з кристалами на декольте сяяла на гала-вечорі з чоловіком Альбером II

Княже подружжя Монако відвідало світський захід у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II, якому вчора виповнилося 68 років та його дружина княгиня Шарлін були присутні на благодійному галавечорі Provale Solidarite у готелі Georges V у Парижі.

Княгиня з’явилася на світському заході в сукні з каді з вишивкою із мозаїчних кристалів на декольте від Oscar De La Renta. У неї у вухах були великі сережки з діамантами, волосся зібране в елегантну зачіску і на обличчі легкий вечірній макіяж.

Також Шарлін носила цього дня прозоре покриття на нігтях, а ось роздивитися її взуття, на жаль, не вдалося, оскільки сукня Шарлін була надто довгою.

Князь одягнув чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою, краваткою-метеликом та ідеально начищеними чорними туфлями з лакованої шкіри.

«Другий рік поспіль Їхні Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі пана Гарета Віттстока відвідали благодійний галавечір, організований Provale, національною спілкою регбістів», — йдеться в Instagram княжого подружжя.

«За кожною кар’єрою стоять роки відданості, жертв та подолання меж. І ми також знаємо, скільки мужності та підтримки потрібно для переходу після завершення спортивної кар’єри», — сказала Шарлін на заході.

Ще однією яскравою подією вечора став аукціон, на якому було представлено понад двадцять виняткових лотів. З цієї нагоди княжа пара щедро пожертвувала квитки на фінал Кубка світу з регбі 2027 року в Австралії, а також VIP-запрошення на наступний Гран-прі Формули-1 у Монако.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку нинішніх та колишніх гравців, які зіткнулися з раптовими життєвими труднощами.

Нагадаємо, днями ми розповідали про скелети у шафі чоловіка княгині Шарлін.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie