Княгиня Шарлін у сукні з кристалами на декольте сяяла на гала-вечорі з чоловіком Альбером II

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II, якому вчора виповнилося 68 років та його дружина княгиня Шарлін були присутні на благодійному галавечорі Provale Solidarite у готелі Georges V у Парижі.

Княгиня з’явилася на світському заході в сукні з каді з вишивкою із мозаїчних кристалів на декольте від Oscar De La Renta. У неї у вухах були великі сережки з діамантами, волосся зібране в елегантну зачіску і на обличчі легкий вечірній макіяж.

Також Шарлін носила цього дня прозоре покриття на нігтях, а ось роздивитися її взуття, на жаль, не вдалося, оскільки сукня Шарлін була надто довгою.

Князь одягнув чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою, краваткою-метеликом та ідеально начищеними чорними туфлями з лакованої шкіри.

«Другий рік поспіль Їхні Найсвітліші Високості князь Альберт II і княгиня Шарлін у супроводі пана Гарета Віттстока відвідали благодійний галавечір, організований Provale, національною спілкою регбістів», — йдеться в Instagram княжого подружжя.

«За кожною кар’єрою стоять роки відданості, жертв та подолання меж. І ми також знаємо, скільки мужності та підтримки потрібно для переходу після завершення спортивної кар’єри», — сказала Шарлін на заході.

Ще однією яскравою подією вечора став аукціон, на якому було представлено понад двадцять виняткових лотів. З цієї нагоди княжа пара щедро пожертвувала квитки на фінал Кубка світу з регбі 2027 року в Австралії, а також VIP-запрошення на наступний Гран-прі Формули-1 у Монако.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку нинішніх та колишніх гравців, які зіткнулися з раптовими життєвими труднощами.

