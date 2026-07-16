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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у синій сукні улюбленого бренду приїхала на пам'ятний захід із чоловіком-князем

Княгиня Шарлін та князь Альбер II разом із 2500 громадянами вшанували пам'ять загиблих внаслідок теракту в Ніцці 2016 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

У вівторок княжа пара відвідала церемонію, присвячену 10-й річниці теракту в Ніцці 2016 року, приєднавшись до президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит у місті на Французькій Рів'єрі під час святкування Дня взяття Бастилії.

Вони відзначали десятиліття від дня нападу на Англійську набережну, внаслідок якого трагічно загинули 86 людей.

(гортайте фото праворуч)

48-річна Шарлін була одягнена в елегантну темно-синю сукню без рукавів Elie Saab і, через спеку, несла з собою біле віяло, а взута була в сині сатинові туфлі на підборах.

Президент Франції Еммануель Макрон та Бріжит Макрон приєдналися до княжого подружжя. Перша леді одягла білу сукню з поясом, а президент був у класичному костюмі.

Також на заході були присутні міністри уряду, місцеві чиновники та близько 2500 представників громадськості, а також колишні президенти Франції Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд.

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Дата публікації
Кількість переглядів
231
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