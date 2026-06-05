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Княгиня Шарлін у вишневій сукні плісе та туфлях-слінгбеках з'явилася на Гран-прі Формули-1
Княже подружжя Монако сьогодні відвідало тренувальну сесію перед Гран-прі Формули-1.
Княгиня Шарлін обрала для поїздки на трасу Circuit de Monaco в Монте-Карло сукню плісе кольору стиглої вишні з V-подібним вирізом на декольте та поясом із золотою маленькою пряжкою, що підкреслює талію.
Княгиня розпустила своє біляве волосся, зробила легкий денний макіяж і одягла кілька мініатюрних золотих сережок у вуха. До образу Шарлін підібрала шкіряні туфлі слінгбеки з відкритою п'ятою на не дуже високих підборах.
Її чоловік Альбер II одягнувся в синій піджак, білу сорочку та пісочні штани.
Нагадаємо, вчора княжа пара відвідала світський прийом з нагоди 83-го Гран-прі Монако Формули-1, що відбувся в Океанографічному музеї. На ньому Шарлін сяяла в комбінезоні кольору морської хвилі.