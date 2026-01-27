- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін в елегантному і стриманому образі приїхала на месу у Монако
Княже подружжя Монако відвідало месу на честь свята Святої Девоти.
Свята Девота — покровителька Князівства Монако та середземноморського острова Корсика у Франції. Раніше князь Альбер II та княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком та принцесою Габріеллою відвідували церемонію спалення човна Святої Девоти. Після цього сім’я вже без дітей вирушила на месу.
Шарлін переодяглася у довге темно-синє пальто з шарфом на шиї і підібрала обідок до тону, у неї на грудях була пришпилена золота брошка, а в руках вона тримала невелику сумку на короткій ручці із золотою фурнітурою.
Чудовий образ Шарлін доповнювали шкіряні туфлі-човники на підборах, рукавички та сережки-пусети з діамантами, на обличчі був лаконічний макіяж, а волосся зібране в низьку зачіску.
Князь Альбер II був у синьому костюмі, білій сорочці та з сірою краваткою. У нього на обличчі були помітні сліди нещодавнього оперативного дерматологічного втручання, про які повідомляв палац.