Дата публікації
Категорія
Суспільство
Княгиня Шарлін в елегантному і стриманому образі приїхала на месу у Монако

Княже подружжя Монако відвідало месу на честь свята Святої Девоти.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Свята Девота — покровителька Князівства Монако та середземноморського острова Корсика у Франції. Раніше князь Альбер II та княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком та принцесою Габріеллою відвідували церемонію спалення човна Святої Девоти. Після цього сім’я вже без дітей вирушила на месу.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

Шарлін переодяглася у довге темно-синє пальто з шарфом на шиї і підібрала обідок до тону, у неї на грудях була пришпилена золота брошка, а в руках вона тримала невелику сумку на короткій ручці із золотою фурнітурою.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Чудовий образ Шарлін доповнювали шкіряні туфлі-човники на підборах, рукавички та сережки-пусети з діамантами, на обличчі був лаконічний макіяж, а волосся зібране в низьку зачіску.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II був у синьому костюмі, білій сорочці та з сірою краваткою. У нього на обличчі були помітні сліди нещодавнього оперативного дерматологічного втручання, про які повідомляв палац.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
