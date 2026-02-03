- Дата публікації
Княгиня Шарлін в ідеальному білому пальті приїхала з чоловіком на концерт
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали духовний концерт при свічках у соборі Монако, присвячений закінченню урочистостей на честь Святої Девоти.
Княгиня Монако мала елегантний вигляд, приєднавшись до свого чоловіка князя Альбера II на концерті. На Шарлін було біле ефектне пальто довжини до щиколотки, однобортного силуету, яке княгиня доповнила чорним вбранням під низом, гостроносим взуттям на підборах та перлинними сережками.
Біле пальто Шарлін було одним із трьох вбрань, які вона одягла під час святкування Дня Святої Девоти, яка є покровителькою Монако. На месу до собору Нотр-Дам у Монако Шарлін приїхала у темному пальті та з брошкою за 2 мільйони гривень.
А раніше разом із чоловіком та дітьми вона була присутня на церемонії спалення човна, де з'явилася в однобортному сірому пальто з вовни з шевронним візерунком від Dolce&Gabbana, вартістю 3450 євро та високих чоботях на підборах Gianvito Rossi.