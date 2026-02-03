Княгиня Шарлін в ідеальному білому пальті приїхала з чоловіком на концерт

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Монако мала елегантний вигляд, приєднавшись до свого чоловіка князя Альбера II на концерті. На Шарлін було біле ефектне пальто довжини до щиколотки, однобортного силуету, яке княгиня доповнила чорним вбранням під низом, гостроносим взуттям на підборах та перлинними сережками.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Біле пальто Шарлін було одним із трьох вбрань, які вона одягла під час святкування Дня Святої Девоти, яка є покровителькою Монако. На месу до собору Нотр-Дам у Монако Шарлін приїхала у темному пальті та з брошкою за 2 мільйони гривень.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

А раніше разом із чоловіком та дітьми вона була присутня на церемонії спалення човна, де з'явилася в однобортному сірому пальто з вовни з шевронним візерунком від Dolce&Gabbana, вартістю 3450 євро та високих чоботях на підборах Gianvito Rossi.

