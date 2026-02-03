ТСН у соціальних мережах

Суспільство
87
1 хв

Княгиня Шарлін в ідеальному білому пальті приїхала з чоловіком на концерт

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали духовний концерт при свічках у соборі Монако, присвячений закінченню урочистостей на честь Святої Девоти.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Монако мала елегантний вигляд, приєднавшись до свого чоловіка князя Альбера II на концерті. На Шарлін було біле ефектне пальто довжини до щиколотки, однобортного силуету, яке княгиня доповнила чорним вбранням під низом, гостроносим взуттям на підборах та перлинними сережками.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Біле пальто Шарлін було одним із трьох вбрань, які вона одягла під час святкування Дня Святої Девоти, яка є покровителькою Монако. На месу до собору Нотр-Дам у Монако Шарлін приїхала у темному пальті та з брошкою за 2 мільйони гривень.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

А раніше разом із чоловіком та дітьми вона була присутня на церемонії спалення човна, де з'явилася в однобортному сірому пальто з вовни з шевронним візерунком від Dolce&Gabbana, вартістю 3450 євро та високих чоботях на підборах Gianvito Rossi.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

