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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Княгиня Шарлін відмовилася супроводжувати чоловіка Альбера II у закордонній поїздці: що сталося

Княгиня Шарлін мала супроводжувати свого чоловіка, князя Альбера II, під час його візиту до Японії, але відмовилася від цієї поїздки.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Раніше цього тижня палац оголосив, що принцеса разом із дітьми пари, принцом Жаком та принцесою Габріеллою, відмовилися від поїздки.

У пресрелізі від 25 червня палац повідомив, що принцеса і 10-річні близнюки не братимуть участі в поїздці «у зв’язку з поточними подіями, що відбуваються на Близькому Сході», пише People.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Замість Шарлін до князя Альбера приєднаються його сестра принцеса Стефанія та її діти Луї Дюкре, Полін Дюкре та Камілла Готліб, а також дружина Луї — Марі.

«Принцеса Шарлін хотіла б висловити щиру подяку командам павільйону Монако, а також партнерам та господарям, які зустрічали її в Японії, за їхнє розуміння та постійну прихильність», — йдеться у заяві палацу.

Княгиня Шарлін з дітьми / © Getty Images

Княгиня Шарлін з дітьми / © Getty Images

Нагадаємо, 1 липня Шарлін та Альбер II відсвяткують 14-ту річницю весілля. Раніше ми розповідали історію їхнього кохання.

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