- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 7078
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін відмовилася супроводжувати чоловіка Альбера II у закордонній поїздці: що сталося
Княгиня Шарлін мала супроводжувати свого чоловіка, князя Альбера II, під час його візиту до Японії, але відмовилася від цієї поїздки.
Раніше цього тижня палац оголосив, що принцеса разом із дітьми пари, принцом Жаком та принцесою Габріеллою, відмовилися від поїздки.
У пресрелізі від 25 червня палац повідомив, що принцеса і 10-річні близнюки не братимуть участі в поїздці «у зв’язку з поточними подіями, що відбуваються на Близькому Сході», пише People.
Замість Шарлін до князя Альбера приєднаються його сестра принцеса Стефанія та її діти Луї Дюкре, Полін Дюкре та Камілла Готліб, а також дружина Луї — Марі.
«Принцеса Шарлін хотіла б висловити щиру подяку командам павільйону Монако, а також партнерам та господарям, які зустрічали її в Японії, за їхнє розуміння та постійну прихильність», — йдеться у заяві палацу.
Нагадаємо, 1 липня Шарлін та Альбер II відсвяткують 14-ту річницю весілля. Раніше ми розповідали історію їхнього кохання.