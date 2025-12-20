ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин і погладила кота

Її Високість є президенткою Товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін

18 грудня княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин, де зустрілася з доглядачами за тваринами та членами Ради директорів. Дружина князя Монако обрала для появи на такій зустрічі лаконічний і зручний одяг.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін

Шарлін носила темні штани, водолазку та коротке тепле пальто, а також доповнила лук взуттям без підборів та окулярами від бренду Fendi. Волосся Шарлін розпустила.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін

Під час заходу княгиня також поспілкувалася із мешканцями притулку — безпосередньо тваринами. Деяких котів вона навіть погладила і вони були з нею дуже привітними.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін

Також нещодавно княгиня Шарлін у компанії своїх дітей і чоловіка відкрила ялинку в Монако.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie