Княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин і погладила кота

18 грудня княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин, де зустрілася з доглядачами за тваринами та членами Ради директорів. Дружина князя Монако обрала для появи на такій зустрічі лаконічний і зручний одяг.

Шарлін носила темні штани, водолазку та коротке тепле пальто, а також доповнила лук взуттям без підборів та окулярами від бренду Fendi. Волосся Шарлін розпустила.

Під час заходу княгиня також поспілкувалася із мешканцями притулку — безпосередньо тваринами. Деяких котів вона навіть погладила і вони були з нею дуже привітними.

Також нещодавно княгиня Шарлін у компанії своїх дітей і чоловіка відкрила ялинку в Монако.