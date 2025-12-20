- Дата публікації
- Суспільство
Княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин і погладила кота
Її Високість є президенткою Товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами.
18 грудня княгиня Шарлін відвідала притулок для тварин, де зустрілася з доглядачами за тваринами та членами Ради директорів. Дружина князя Монако обрала для появи на такій зустрічі лаконічний і зручний одяг.
Шарлін носила темні штани, водолазку та коротке тепле пальто, а також доповнила лук взуттям без підборів та окулярами від бренду Fendi. Волосся Шарлін розпустила.
Під час заходу княгиня також поспілкувалася із мешканцями притулку — безпосередньо тваринами. Деяких котів вона навіть погладила і вони були з нею дуже привітними.
Також нещодавно княгиня Шарлін у компанії своїх дітей і чоловіка відкрила ялинку в Монако.