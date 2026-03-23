- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Княгиня Шарлін зачарувала гарним квітковим образом на зустрічі з японською принцесою
Минулого тижня до Монако приїжджала принцеса Японії Акіко. Її зустріли та провели з нею час князь Альбер II та княгиня Шарлін.
Усі разом вони офіційно відкрили захід «Японія у Монако» на площі перед Ґрімальді-форум. Цей захід був присвячений 20-річчю встановлення дипломатичних відносин між Монако та Японією.
«Протягом 2026 року численні заходи будуть присвячені цій річниці, демонструючи, як наголосив на заході князь Альбер у своєму зверненні, „тісні зв’язки та узи дружби“, що об’єднують дві країни», — йдеться в Instagram княжого подружжя.
Княгиня Шарлін з’явилася на зустрічі в красивій квітковій сукні Zimmermann з ґудзиками, коміром-стійкою та поясом, що підкреслює талію. Вона доповнила свій весняний образ туфлями-човниками бежевого кольору від Gianvito Rossi і перлинними лаконічними сережками-цвяшками, а також зробила улюблену зачіску і легкий макіяж.
На вихідних, нагадаємо, Шарлін та Альбер II також відвідали Бал Троянд, заснований колись матір’ю Альбера — княгинею Грейс Келлі.