ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін з’явилася на галавечорі в сорочці Dolce & Gabbana та сережках за 115 тисяч доларів

Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на галавечорі гран-прі «Формули-1» Монако в Монте-Карло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

На урочистій церемонії вручення нагород переможцям княгиня Шарлін з’явилася в білій сорочці, розшитій камінням на грудях, від Dolce & Gabbana і широких чорних штанях з високою талією, доповнивши лук чорними туфлями-човниками та атласним прямокутним клатчем.

Розкішний вечірній образ княгині Монако також доповнювали сережки з діамантами грушоподібної форми в білому золоті від Graff вартістю 115 тисяч доларів. Її волосся було зібране в зачіску, а макіяж на обличчі був досить виразним.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II був цього вечора в чорному смокінгу, а також білій сорочці та чорній краватці-метелику. Його дружина тримала в руках червоний букет квітів.

Вдень княжа пара відвідала гран-прі «Формули-1», де Її Світлість з’явилася в білому комбінезоні від бренду Elie Saab.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Завітала на перегони і племінниця князя Альбера II — письменниця Шарлотта Казірагі, обравши для виходу ефектну баклажанову шкіряну сукню.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie