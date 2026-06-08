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Княгиня Шарлін з’явилася на галавечорі в сорочці Dolce & Gabbana та сережках за 115 тисяч доларів
Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на галавечорі гран-прі «Формули-1» Монако в Монте-Карло.
На урочистій церемонії вручення нагород переможцям княгиня Шарлін з’явилася в білій сорочці, розшитій камінням на грудях, від Dolce & Gabbana і широких чорних штанях з високою талією, доповнивши лук чорними туфлями-човниками та атласним прямокутним клатчем.
Розкішний вечірній образ княгині Монако також доповнювали сережки з діамантами грушоподібної форми в білому золоті від Graff вартістю 115 тисяч доларів. Її волосся було зібране в зачіску, а макіяж на обличчі був досить виразним.
Князь Альбер II був цього вечора в чорному смокінгу, а також білій сорочці та чорній краватці-метелику. Його дружина тримала в руках червоний букет квітів.
Вдень княжа пара відвідала гран-прі «Формули-1», де Її Світлість з’явилася в білому комбінезоні від бренду Elie Saab.
Завітала на перегони і племінниця князя Альбера II — письменниця Шарлотта Казірагі, обравши для виходу ефектну баклажанову шкіряну сукню.