Княгиня Шарлін з’явилася на публіці з брошкою за 2 мільйони гривень: що це за особлива прикраса

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Вчора Її Світлість разом із чоловіком князем Монако Альбером II була присутня на месі на честь свята Святої Девоти — покровительки князівства.

Княгиня приїхала на месу в чорному пальті, з шарфом на шиї та з обідком на голові. Свій елегантний образ вона доповнила розкішною брошкою від Tiffany & Co вартістю 42 000 євро трохи більше двох мільйонів гривень.

Брошка княгині Шарлін / © Getty Images

За даними видання Vanitatis, брошка з колекції, присвяченої французькому ювелірному майстру Жан-Мішелю Шлюмберже, який здобув світове визнання завдяки роботі в Tiffany & Co.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Прикраса під назвою «Паризьке полум’я» відтворює п’ятикутну зірку, охоплену полум’ям, нагадуючи про рух палаючого вогню. У центрі прикраси блискучі діаманти, а елементи виготовлені з 18-каратного жовтого золота та платини.

Також до образу Шарлін підібрала улюблені сережки-пусети з діамантами, дуже лаконічні та навіть скромні.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, на святкуванні Дня Святої Девоти також з’явилися діти княжої пари — принц Жак та принцеса Габріелла.